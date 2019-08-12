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مقتل 3 من قياديي “جيش الأحرار” بنيران الجيش العربي السوري بريف إدلب

اعترف ما يسمى فصيل “جيش الأحرار – الجبهة الوطنية للتحرير” بمقتل 3 من قيادييه، بنيران الجيش العربي السوري خلال المعارك الدائرة بريف ادلب.


ونقلت موقع “عنب بلدي” المعارض عن المسؤول الإعلامي للفصيل المدعو “مجاهد أبو سلمو” قوله أن “ثلاثة قياديين من الصف الأول من صفوف الفصيل، قتلوا في معارك ريف إدلب الجنوبي”.

 وأوضح أبو سلمو أن القياديين الثلاثة هم “المسؤول العسكري العام”،المدعو “أبو مصعب التونسي”، و”القائد العسكري للقوات الخاصة”، المدعو “أبو صطيف البنشي”، إضافة لـ “قائد غرفة العمليات العسكرية في ريف إدلب الجنوبي،” المدعو “بو قتادة الحمصي”.


وكان الجيش العربي السوري حقق تقدمات عديدة عبر تحريره لعدة مناطق بأرياف إدلب وحماة، حيث سيطر فجر يوم الأحد على بلدة الهبيط ذات الأهمية الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، بعد سيطرته على مغر الحمام المجاورة لها.


وتمكنت وحدات الجيش العربي السوري أيضاً من تحرير بلدة سكيك وتل سكيك، محرزةً تقدماً في المحور الشرقي لمنطقة العمليات بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.


يذكر أن التقدم الذي وصل اليه الجيش العربي السوري له أثر هام في سير المعارك في محور حماة الشمالي، حيث أدى لتضييق الخناق على طرق الإمداد والمؤازرة عن قرى وبلدات مورك وكفرزيتا واللطامنة والعديد من القرى والبلدات الأخرى في ريف حماة الشمالي.

 


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