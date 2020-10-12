مقتل 3 مسلحين من مليشيا “قسد” في ريفي الحسكة ودير الزور

في ظل استمرار الهجمات على مليشيا “قسد” المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي قتل وأصيب عدد من مسلحيها اليوم في هجمات على نقاط انتشارهم ومحاور تحركهم في ريفي الحسكة ودير الزور.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن مجهولين أطلقوا الرصاص على أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للحسكة ما أدى إلى مقتله على الفور.



وأكدت الوكالة مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد محاور تحرك دوريات الميليشيا في بلدة الشعفة في حين أصيب اثنان من مسلحيها في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف حاجزا للميليشيا في بلدة الباغوز.



وفي قرية البوبدران في الريف ذاته أشارت “سانا” إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للميليشيا ما أدى إلى وقوع إصابات محققة بين عناصرها.



وقتل أول أمس 4 مسلحين وأصيب عدد آخر من مسلحي “قسد” بانفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور سيارتين عسكريتين للميليشيا الأولى كانت تسير على ضفاف نهر الفرات بمدينة الطبقة غرب الرقة والثانية في محيط بلدة الصبحة شرق دير الزور.



ويوم الخميس قتل 3 مسلحين من قسد وأصيب عدد آخر بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مجموعة مسلحة من “قسد” في محيط مزرعة الأسدية شمال الرقة وبهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة الطبقة غرب الرقة.



وارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة الهجمات على مسلحي “قسد” وسط حالة سخط شعبي من انتهاكات “قسد” والتي كان آخرها في الخامس من الشهر الجاري حيث داهم مسلحون من “قسد” بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عمن يسمونهم مطلوبين واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة