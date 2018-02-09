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مقتل 27 جندياً تركياً بمحور شيخورزة شمال عفرين

 

أكد مصدر كردي ميداني مقتل 27 جندياً تركياً في محور قرية شخورزة الاستراتيجية التي حاول العدوان التركي دخولها منذ عدة أيام

وقد قضو برصاص القنص والاشتباكات المباشرة مع القوات الكردية، وصلت جثثهم الى مشافي هاتاي وكلس في تركيا، كما قتل خلال الاشتباكات العشرات من قوات ما يسمى (الجيش الحر)، وقال المصدر أن الجيش التركي قد مر بيوم دامي فلم يقتل هذا العدد من جنوده بنفس اليوم منذ بدء العدوان على عفرين السورية.

يذكر أن قوات الاحتلال التركي استخدمت أسلحة كيماوية خلال اقتحامها للقرية مما أجبر القوات الكردية على الانسحاب لمحيط القرية، قبل معاودتها الهجوم على قوات الاحتلال داخل البلدة.

 

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