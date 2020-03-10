مقتل 25 مسلح من “داعش” خلال عملية عسكرية للأمن العراقي شمال العراق

أعلن الأمن العراقي عن مقتل أكثر من 20 مسلح ينتمي لتنظم “داعش” خلال عملية أمنية نفذها في شمال العراق.



ووفقاً لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي، فإن العملية أسفرت عن مقتل 25 مسلح إضافة إلى تدمير 9 أنفاق تابعة لهم، وذلك في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.



وجاء في البيان المذكور: إن “أفراد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، نفذوا عملية عسكرية في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكوا مع العصابات الإرهابية، من فجر الأمس ولغاية فجر اليوم الثلاثاء، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابي وتدمير 9 أنفاق، فضلاً عن معسكر للتدريب”.



وتقع مدينة مخمور بين قضاء الحويجة والشرقاط والموصل وتبعد عن مركز محافظة نينوى مدينة الموصل بنحو 50 كيلو متر.



وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.



وكان الحشد الشعبي العراقي قد بدأ في مطلع شهر آذار الجاري، عملية عسكرية بمساندة الجش في صحراء الأنبار وصلاح الدين ونينوى، من أجل القضاء على تنظيم “داعش”.