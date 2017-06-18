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مقتل 24 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء حريق غابات في البرتغال

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة منذ الأمس في منطقة ليريا وسط البرتغال إلى 43 قتيلا و59 مصابا.

وأوضح وزير الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية جورجي غوميش في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان الحرائق حاصرت عددا من الضحايا في سياراتهم مشيرا إلى انه من الصعب معرفة ما إذا كانوا فارين من السنة اللهب أو أن النيران حاصرتهم.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء الحرائق التي امتدت إلى عدة قرى.

وكالات

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