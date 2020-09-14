مقتل 24 شخص في حرائق أمريكا

ذكرت السلطات في ولاية أوريجون الأمريكية أن أوامر صدرت بإجلاء نحو نصف مليون شخص في الولاية نتيجة عشرات حرائق الغابات الضخمة التي تؤجهها الرياح والتي اجتاحت ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة يوم أمس الجمعة ودمرت آلاف المنازل كما أودت بحياة 24 على الأقل.



كما قال مصور وكالة رويترز في جنوب أوريجون إنه رأى مكاناً يبعث على الرعب به مناطق سكنية محترقة بامتداد كيلومترات بمحاذاة الطريق السريع 99 جنوبي ميدفورد مروراً بفينكس وتالينت في إحدى أكثر المناطق تضرراً.



وأظهر تسجيل مصور نشر على الإنترنت من منطقة تاكوما في ولاية واشنطن الحرائق تشتعل في منطقة سكنية وتمتد إلى المنازل.



وبحسب مكتب إدارة الأزمات في أوريجون فإن عدد من صدرت الأوامر بإجلائهم في الولاية وحدها قفز إلى نحو 500 ألف يمثلون نحو ثمن إجمالي عدد السكان، بينما تعرضت ضواحي مدينة بورتلاند للخطر في الوقت الذي التقى فيه أكبر حريقين في الولاية.



وتعرضت أوريجون لأكبر الأضرار من قرابة مئة حريق كبير مشتعلة في ولايات الغرب الأمريكي من بينها قرابة 36 حريقاً في أوريجون يكافحها نحو 3000 من أفراد الإطفاء، فيما يؤكد مسؤولون أن هناك حاجة إلى مثليهم.