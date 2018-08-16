مقتل 20 من قوات النظام السعودي ومرتزقته في اليمن

قتل عشرون من قوات النظام السعودي ومرتزقته ودمرت آليات لهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في الساحل الغربي.

ونقل موقع المسيرة عن مصدر عسكري يمني قوله: إن “20 من قوات النظام السعودي ومرتزقته قتلوا خلال محاولتهم الفاشلة لاحتلال مديرية الدريهمي” بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت أيضا خمس آليات لقوات النظام السعودي ومرتزقته بالساحل الغربي 4 منها في محيط مدينة الدريهمي والخامسة في مثلث مقبنة جنوب حيس”.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون أمس بعد افشال محاولة تسلل لهم على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان.