مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث اصطدام بين سفينتي ركاب وشحن في ميانمار

قتل عشرون شخصا على الأقل جراء حادث اصطدام بين سفينة ركاب وسفينة شحن جنوب غرب ميانمار.



وقال أونغ ثو هتيو النائب عن مدينة باثين لوكالة فرانس برس اليوم.. ان “16 امرأة واربعة رجال لقوا مصرعهم ونقدر عدد المفقودين بتسعة” مشيرا إلى انه تم إنقاذ ثلاثين شخصا لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الذين كانوا على متن السفينة.



من جهتها أفادت صحيفة حكومية بان “سفينة الركاب التي كانت تقل حوالي ثمانين شخصا غرقت على الفور بعد اصطدامها بسفينة الشحن مساء أمس في نهر قريب من مدينة باثين المرفأ الواقع في غرب رانغون” وما زال عمال الإغاثة يبحثون عن ضحايا آخرين.



وتشهد ميانمار باستمرار حوادث غرق حيث يعيش كثيرون على ضفاف الأنهار ويتنقلون بمراكب تزيد حمولتها عن قدرتها على النقل.

وكالات