مقتل 20 إرهابيا خلال عمليات للقوات المصرية شمال سيناء

قتل 20 إرهابيا خلال عمليات للقوات المصرية استهدفت بؤرا إرهابية في شمال سيناء.



ونقل موقع “اليوم السابع” عن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي قوله أنه ” استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية في شمال سيناء”.



مضيفا أن ” القوات تمكنت من قتل 20 إرهابيا والقبض على 24 آخرين وتدمير ومداهمة 28 منزلا خاصا بالعناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء”.



وتابع المتحدث أنه تم تدمير عربتين مفخختين وست عربات دفع رباعي وثلاث دراجات نارية للإرهابيين واكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق ومخزنين للعبوات الناسفة مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل أربعة جنود.



وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” و”الإخوان المسلمين” الإرهابيين وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات