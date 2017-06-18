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مقتل 180 إرهابيا من “داعش” وتدمير آليات ومراكز قيادة لهم بديرالزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 180 ارهابيا من تنظيم “داعش” خلال ضربات جوية للطيران الروسي على تجمعات للتنظيم كانت تعد لهجوم على مواقع للجيش العربي السوري في دير الزور.

وتنفذ الطائرات الحربية الروسية ضربات على مواقع تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة منذ الـ 30 من أيلول عام 2015 في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري تلبية لطلب الحكومة السورية.

ولفتت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن مجموعة القوات الروسية الموجودة في الجمهورية العربية السورية “كشفت يومي 6 و8 من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيرة تحضيرات قام بها تنظيم “داعش” لشن هجوم إرهابي على مواقع عسكرية في دير الزور”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم توجيه ضربات جوية استباقية على مواقع لإرهابيي “داعش” أسفرت عن مقتل 180 إرهابيا من بينهم القياديان في التنظيم أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري”.

وأوضحت الوزارة أن الضربات أسفرت أيضا عن “تدمير 16 سيارة ومدرعة و4 مراكز للقيادة ومستودع للأسلحة والذخائر”.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها أمس أن هناك معلومات تدل على مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي بإحدى غارات القوات الجوية الفضائية الروسية على مدينة الرقة.

وكالات

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