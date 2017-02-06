مقتل 18 شخصا إثر حريق في مركز للتدليك شرق الصين

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب اثنان آخران إثر اندلاع حريق الليلة الماضية بمركز تدليك شرق الصين.



وذكرت شينخوا أن الحريق وقع فى مركز تدليك تسوشينتانغ فى محافظة تيانتاي بمقاطعة تشجيانغ موضحة أنه تم العثور على 8 قتلى بينما توفي 10 آخرون في المستشفى.



وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق فيما تجري السلطات المختصة تحقيقا في الحادث.



وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق شب بدار لرعاية المسنين في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين مطلع الشهر الماضي.

وكالات