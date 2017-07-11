مقتل 16 شخصاً جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية في مسيسيبي

قتل أمس 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الأميركية حسب ما أعلنت إدارة الطوارئ في الولاية.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مدير إدارة الطوارئ قوله: إن كل الضحايا كانوا على متن الطائرة التابعة لمشاة البحرية الأميركية موضحا أنه لم ينج أحد في الحادث بينما قالت قيادة مشاة البحرية الأميركية: إن “حادثا وقع لطائرة من طراز كي سي 130 ليلا” دون أن تضيف تفاصيل أخرى.



من جهته قال مدير وكالة إدارة الأزمة في ميسيسيبي لي سميثون: إن الطائرة تحطمت بين مقاطعتي سانفلاور وليفلور وادى سقوطها إلى اندلاع حريق تدخلت فرق الإطفاء لإخماده.

وكالات