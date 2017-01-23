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مقتل 16 شخصا في عواصف قوية بالولايات المتحدة

قتل 16 شخصا على الأقل جراء اجتياح عواصف قوية ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الأمن الداخلي في جورجيا قولها في بيان إن “اثني عشر شخصا قتلوا ليل السبت الأحد” في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة جراء عاصفة عنيفة.

من جهتها اشارت خدمات الطوارئ في ولاية ميسيسيبي جنوب البلاد إلى أن أربعة أشخاص آخرون توفوا وأصيب 20 شخصا بسبب العاصفة.

وقال تيم بورفيس قاضي التحقيق في مقاطعة كوك لصحيفة أتلاتنا جورنال كونستيتيوشن إن مناطق جنوب ووسط جورجيا الريفية كانت الأكثر تضررا.

وتعرضت جورجيا لأضرار جسيمة حيث تساقطت الأشجار وتقطعت خطوط الكهرباء في العديد من المقاطعات.

وحذرت السلطات من موجة ثانية من الأحوال الجوية السيئة تنذر بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في حين حذر جهاز الرصد الوطني من ارتفاع خطر حدوث أعاصير قوية يمكن أن تضرب شمال ووسط جورجيا الليلة.

وكالات

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