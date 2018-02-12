مقتل 16 إرهابيا على يد الجيش المصري في سيناء
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم مقتل 16 إرهابيا وتدمير مخابىء وأعتدة لهم في إطار العملية المستمرة للقضاء على الإرهاب في سيناء.
وقالت القيادة في بيان لها إن “الجيش استهدف 66 موقعا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من القصف الجوي والمدفعي كما تم اكتشاف وتدمير مستودع للعبوات الناسفة وسيارتين وإبطال مفعول 12عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات والقبض على أربعة إرهابيين أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات إضافة إلى توقيف 30 شخصا من المشتبه بهم”.
وجاء في البيان أن القوات المسلحة المصرية دمرت معملا ميدانيا تستخدمه العناصر الإرهابية في تصنيع العبوات الناسفة و3 مستودعات عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت أول أمس إطلاق عملية عسكرية شاملة تحت اسم سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار مصر.
إرسال تعليق جديد