مقتل 16 إرهابيا على يد الجيش المصري في سيناء

وقالت القيادة في بيان لها إن “الجيش استهدف 66 موقعا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من القصف الجوي والمدفعي كما تم اكتشاف وتدمير مستودع للعبوات الناسفة وسيارتين وإبطال مفعول 12عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات والقبض على أربعة إرهابيين أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات إضافة إلى توقيف 30 شخصا من المشتبه بهم”.