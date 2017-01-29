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مقتل 15 من إرهابيي تنظيم داعش في اشتباكات مع قوات الأمن الفلبينية

قتل 15 إرهابيا من تنظيم داعش وأصيب متزعمهم خلال اشتباكات مع القوات الحكومية الفلبينية وفق ما أعلن الجيش الفلبيني اليوم.

ونقلت رويترز عن ادواردو انو المتحدث باسم الجيش قوله إن “ايسنيلون هابيلون المعروف باسم ابو عبدلله متزعم جماعة ابوسياف وممثل تنظيم داعش في الفلبين أصيب إصابة مميتة خلال قصف مدفعي وجوي استهدف معاقلهم في جبال اقليم لاناو ديل سور”.

وكان الجيش الفلبيني استهدف بغارات جوية وقصف مدفعي يوم الخميس الماضي معاقل جماعة ماوتي التي أعلنت مبايعة تنظيم داعش الإرهابي.

يشار إلى أن هابيلون على لائحة المطلوبين بتهم الإرهاب لضلوعه في خطف 17 فلبينيا وثلاثة أمريكيين عام 2001 في منتجع في مدينة لاميتان في اقليم بازيلان.

وكالات

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