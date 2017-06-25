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مقتل 123 شخصا جراء احتراق ناقلة نفط في باهاوالبور الباكستانية

لقي نحو 123 شخصا مصرعهم وأصيب اكثر من 100 بجروح جراء احتراق ناقلة نفط في مدينة باهاوالبور الباكستانية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رضوان نصير رئيس خدمات الانقاذ في إقليم البنجاب قوله: إ “اقلة نفط كبيرة انقلبت على الطريق السريع جنوب غرب مولتان وهي في طريقها من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية إلى لاهور عاصمة الإقليم عندما فقد السائق السيطرة عليها ما تسبب باشتعال النيران فيها ومقتل 123 شخصا على الأقل” .

وأضاف نصير إن القرويين تجمعوا لدى انقلاب الشاحنة وهو ما تسبب بسقوط هذا العدد الضخم من الضحايا مشيرا إلى احتراق ثماني سيارات أخرى .

وكالات

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