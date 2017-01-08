مقتل 12 شخصا جراء فيضانات في تايلاند

قتل 12 شخصا جراء فيضانات تعرضت لها مناطق واسعة في تايلاند فيما أجلت السلطات اكثر من 40 الف شخص الى مراكز لجوء.



ونقلت ا ف ب عن وزارة الداخلية التايلاندية قولها “إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد منذ السبت الماضي تسببت بفيضانات وقطع العديد من الطرق وغمر قرى بالكامل وعرقلت حركة النقل البحري الى الجزر وأدت الى الغاء العديد من الرحلات الجوية واغلاق مطار ناكون سي تامارات ليومين”.



وأشارت الوزارة إلى أن 700 الف شخص تضرروا جراء الفيضانات التي اجتاحت تسع مقاطعات منذ نحو أسبوع.



بدورها حذرت اجهزة الارصاد الجوية السكان والسياح من احتمال تجدد هطول الأمطار الغزيرة وحصول فيضانات مفاجئة خلال اليومين المقبلين.



وكان أكثر من 35 شخصا قتلوا في فيضانات مشابهة اجتاحت البلاد العام الماضي.

وكالات