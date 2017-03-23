مقتل 10 عسكريين مصريين في تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين وسط سيناء

قتل عشرة عسكريين مصريين في تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين وسط سيناء.



وقال متحدث عسكري مصري على صفحته على الفيسبوك: إن “عشرة عسكريين قتلوا خلال قيام قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني بمداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية وسط سيناء”.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأوضح المتحدث أنه أثناء مطاردة العناصر الإرهابية انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين لعناصر المداهمة ما أسفر عن مقتل 10 عسكريين بينهم ثلاثة ضابط.



وأشار المتحدث إلى أن عمليات المداهمة والاشتباك مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل 51 إرهابيا والقبض على 7 آخرين إضافة إلى اكتشاف وتدمير مخزنين للأسلحة ونصف طن من مادة تي ان تي شديدة الانفجار وعدد كبير من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام وأجهزة اتصالات ومراقبة.



وكانت وزارة الدفاع المصرية أعلنت أمس الأول عن إلقاء القبض على سبعة إرهابيين وتدمير عشر بؤر إرهابية وسط سيناء.

وكالات