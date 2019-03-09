مقتل “منشد داعش” في دير الزور

أفادت وسائل إعلام معارضة بمقتل “منشد” تنظيم “داعش” المدعو “أبو مجاهد البنشي”، يوم الأحد الماضي في ريف دير الزور الشرقي.



ورجحت شبكة “بلدي نيوز” المعارضة أن يكون “البنشي” قتل بغارة جوية على منطقة “الباغوز” في ريف دير الزور الشرقي، قام بها طيران “التحالف الدولي” وأسفرت عن ضحايا مدنيون أيضاً.



وفي السياق، قتل أيضاً قيادي آخر في التنظيم يدعى “جمال خالد المصلوخ” المقلب بـ “أبو خالد الأنصاري” في مخيم “الباغوز” شرق دير الزور أيضاً.



حيث يعمد “داعش” إلى الأناشيد والتسجيلات التمثيلية المصورة لشحذ همم مسلحيه، حيث أنه في الفترة الأخيرة خسر الجيب الأخير الذي كان يتواجد فيه بعد إعلان “قسد” السيطرة العسكرية نارياً على ريف دير الزور الشرقي.



فيما يواصل “التحالف الدولي” غاراته على قرية الباغوز بذريعة محاربة آخر جيب لتنظيم “داعش”، رغم تسليم عدد كبير من مسلحي “داعش” أنفسهم إلى “قسد” في قرية الباغوز شرقي دير الزور، حيث سجل في الفترة الأخيرة عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء تلك الغارات، التي عمد فيها “التحالف” لاستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً.