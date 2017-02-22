مقتل “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

قتل ما يسمى “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم “داعش” الإرهابي واثنين من مرافقيه بقصف جوي.



ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر عراقي في محافظة نينوى قوله: إن “مسؤول امن مطار الموصل في تنظيم داعش الارهابي والملقب أبو عبد الله قتل مع اثنين من مرافقيه في بوابة المطار الرئيسة بضربة جوية صباح اليوم من طائرة مسيرة”.



وكانت القوات العراقية وصلت امس الى مشارف مطار الموصل بعد استعادتها السيطرة على منطقة البوسيف في الساحل الأيمن للمدينة من إرهابيي “داعش”.



وأشار المصدر الى تعرض مواقع تنظيم “داعش” الارهابي في محيط المطار إلى قصف مركز مع ساعات الصباح الأولى وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي.



وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن قبل يومين انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الارهابي واطلاق مرحلة جديدة من عمليات “قادمون يا نينوى” لتحرير الجانب الايمن من الموصل.



من جهة أخرى أعلن مصدر أمني في محافظة الموصل عن حدوث تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي البلديات ضمن الساحل الأيسر من مدينة الموصل مشيرا إلى أن التفجير أدى إلى أضرار مادية دون معرفة الخسائر البشرية.

وكالات