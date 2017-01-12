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مقتل يمنيين اثنين في غارة سعودية على ميناء الحديدة غرب اليمن

قتل يمنيان اثنان جراء غارة شنها طيران النظام السعودي على ميناء الحديدة غرب اليمن أمس.

وقال مصدر أمني بمحافظة الحديدة لوكالة سبأ اليمنية..”إن مواطنين اثنين استشهدا جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي على ميناء الحديدة” مشيرا كذلك إلى أن الطيران استهدف بخمس غارات أخرى مديريتي الصليف والحالي في المحافظة.

بدوره أوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت الليلة الماضية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في شرق منطقة كهبوب في محافظة لحج وتجمعات أخرى في منطقة الأقروض في جبل جبشي بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية افشلت امس زحفا لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه منطقة جبل حبشي موقعة عدداً من القتلى والمصابين في صفوفهم.

وكالات

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