مقتل يمنيين اثنين في غارة سعودية على شبوة

قتل يمنيان وأصيب أربعة آخرون بجروح أمس في غارة شنها طيران النظام السعودي على محافظة شبوة جنوب اليمن.



ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله “إن الغارة استهدفت شاحنة على الطريق العام بمديرية بيحان في شبوة” مشيرا إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وقصف مرتزقة النظام السعودي بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة في محافظتي مأرب ولحج ما أسفر عن إصابة يمنية بجروح.



كما قصفت بوارج النظام السعودي سلسلة جبال العمري في ذباب بمحافظة تعز بالتوازي مع غارات جوية عليها أسفرت عن أضرار مادية كبيرة.

من جهة ثانية أعلن مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية اليمنية أفشلت زحفا لمرتزقة النظام السعودي باتجاه سلسلة جبال يام في نهم موقعة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر العسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لجنود النظام السعودي في جيزان وعسير ونجران محققة إصابات مباشرة.



وقتل خمسة من مرتزقة العدوان على أيدي الجيش واللجان الشعبية في تبة المحروقة بمنطقة كهبوب في محافظة لحج.



ويشن النظام السعودي منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية اليمنية.

وكالات