مقتل يمني وإصابة اثنين بقصف لقوات العدوان السعودي على الحديدة

قتل مواطن يمني وأصيب اثنان آخران بقصف لقوات العدوان السعودي ومرتزقتها على محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن مواطنا قتل وأصيب آخر بقصف قوى العدوان ومرتزقتها المكثف على مديرية الدريهمي فيما أصيب مواطن بنيران المرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وأضاف المصدر أن قصفا مدفعيا بعشرات القذائف استهدف الأحياء السكنية في المدينة بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان في أجوائها وأجواء المديريات المجاورة لها.



وكان مواطن يمني قتل وأصيب آخر برصاص قناصة مرتزقة العدوان في عزلة الضبا بمديرية الصلو في محافظة تعز مساء أمس.



يذكر أن الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول الماضي على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.