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مقتل يمني في قصف للطيران السعودي على محافظة المحويت

قتل يمني ووقعت أضرار مادية كبيرة في قصف طيران نظام بني سعود جسر القصبة بمحافظة المحويت.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع قناة المسيرة نت أن طيران العدوان استهدف الليلة الماضية جسر القصبة في منطقة بني سعد بمحافظة المحويت ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل ووقوع أضرار كبيرة في الجسر.

وردا على اعتداءات نظام بني سعود المتواصلة على الشعب اليمني قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصورايخ الكاتيوشا تجمعات لجنود وآليات النظام السعودي في موقع الطلعة بقطاع نجران وفقا لمصدر عسكري يمني.

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من مرتزقة نظام بني سعود وإصابة آخرين في مواجهات الليلة الماضية مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة صبرين بمحافظة الجوف.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة قتل ستة من مرتزقة العدوان في عمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قتلوا وأصيب آخرون أمس في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شمال صحراء ميدي قبالة جيزان.

وكالات

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