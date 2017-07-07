موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
اعتراض أممي على عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء
دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب
الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت
بعد هروبهم من الموصل .. عناصر من “داعش” يحتلون منازل مدنيين في قرى من الحسكة
إسرائيل حضرت على هامش محادثات عمّان والهدف منطقة عازلة في جنوب سوريا
لبنان يفكك خلية تجند لاجئين سوريين لمصلحة داعش
بعد نقضهم اتفاق المصالحة … أنباء عن استعداد دفعة للخروج من قدسيا والهامة نحو إدلب
اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
«ترامب المكبّل» يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة

مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تعرض قوات إحدى النقاط العسكرية لتفجير ارهابي بعربات مفخخة في محافظة شمال سيناء.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن المتحدث قوله في بيان : إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح والذى أسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابيا تكفيريا وتدمير 6 عربات وذلك عقب تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة”.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن تعمل على تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.