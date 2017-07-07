مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تعرض قوات إحدى النقاط العسكرية لتفجير ارهابي بعربات مفخخة في محافظة شمال سيناء.



ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن المتحدث قوله في بيان : إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح والذى أسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابيا تكفيريا وتدمير 6 عربات وذلك عقب تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة”.



وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن تعمل على تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات