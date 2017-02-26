مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية في قصف مدفعي على تجمعاتهم بمحافظة البيضاء

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله.. إن “المدفعية استهدفت تجمعات المرتزقة بمجمع الصومعة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير مواقع لهم”.



وكان مصدر عسكري يمني أكد مقتل ستة من مرتزقة العدوان السعودي أمس خلال الاشتباكات التي شهدتها مناطق متفرقة بمحافظة تعز مضيفا.. إن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا أيضا تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة كلابة بمديرية صالة.



ومن جهة ثانية شن طيران العدوان السعودي أمس غارتين على مديريتي نهم وأرحب بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن “طيران العدوان استهدف منطقة قوبرة في نهم ومنطقة الرجو بمديرية أرحب ما أدى إلى إحداث أضرار بليغة بالممتلكات”.



وكان سبعة يمنيين بينهم نساء وأطفال قتلوا الأربعاء الماضي جراء غارات لطيران العدوان السعودى استهدفت محافظة تعز.



ويشن النظام السعودي عدوانا متواصلا على اليمن وشعبه منذ الـ 26 من آذار عام 2015 تسبب بمقتل وإصابة الآلاف إضافة إلى دمار هائل بالمنشآت والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمني.

وكالات