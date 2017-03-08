مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في تعز ومأرب

قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات واستهدافات نفذها الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظتي تعز ومأرب.



وأوضح مصدر عسكري يمني أن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت فجر اليوم بصاروخ باليستي تجمعات للمرتزقة جنوب مديرية المخاء بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن” مؤكدا أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة موقعا خسائر كبيرة في صفوفهم”.



وأفاد المصدر بأن “عددا من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون ودمرت دبابة لهم خلال التصدي لمحاولتهم التقدم باتجاه منطقة الجحمليةبمحافظة تعز”.



وأشار المصدر إلى أن “القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تجمعات المرتزقة في وادي ربيعة وتبة المطار بمديرية صرواح بمحافظة مأرب محققة إصابات مباشرة فيما استهدفت المدفعية تجمعا لجنود النظام السعودي وآلياتهم في معسكر أبو المض بمنطقة جيزان”.



وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت في وقت سابق تجمعات لجنود النظام السعودي في مواقع الدخان والقرن والعبادية والبيت الأبيض في جيزان.

وكالات