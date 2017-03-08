«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»
روسيا أعلنت عن نظام للتهدئة في الغوطة الشرقية والجيش يضيق الخناق على «النصرة» في القابون
هزيمة الإسلاميين السوريين
دمشق... طيران فوق عشّ المجانين
القاهرة تطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي «لتفادي هرب اللاجئين»
مدير عام كهرباء درعا يسرق كهرباء
«احتجاجات العِيش»: المصريون في الشارع
توجه حكومي لوقف دخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن
السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل
ملاحقة فلول “داعش” في تدمر والقريتين ,إحباط هجوم نقطة عسكرية بدرعا البلد
الجيش على أعتاب نهر الفرات و«قوات التحالف» تقطع طريق الرقة ــ دير الزور
أنباء عن تطويق الجيش للقابون ولا اتفاق تهدئة شرقي العاصمة
أحرار الشام في أسوأ وضع منذ تشكيلها
نخبة من الجيش «تصطاد الدواعش» في الصحراء
عودة الاقتتال بين «تحرير الشام» و«الأحرار» في إدلب

مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في تعز ومأرب

قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات واستهدافات نفذها الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظتي تعز ومأرب.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت فجر اليوم بصاروخ باليستي تجمعات للمرتزقة جنوب مديرية المخاء بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن” مؤكدا أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة موقعا خسائر كبيرة في صفوفهم”.

وأفاد المصدر بأن “عددا من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون ودمرت دبابة لهم خلال التصدي لمحاولتهم التقدم باتجاه منطقة الجحمليةبمحافظة تعز”.

وأشار المصدر إلى أن “القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تجمعات المرتزقة في وادي ربيعة وتبة المطار بمديرية صرواح بمحافظة مأرب محققة إصابات مباشرة فيما استهدفت المدفعية تجمعا لجنود النظام السعودي وآلياتهم في معسكر أبو المض بمنطقة جيزان”.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت في وقت سابق تجمعات لجنود النظام السعودي في مواقع الدخان والقرن والعبادية والبيت الأبيض في جيزان.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.