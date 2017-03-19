مقتل واصابة 11 عراقيا بتفجيرات إرهابية متفرقة في العراق

قتل عراقيان وأصيب تسعة اخرون أمس جراء تفجيرات ارهابية متفرقة استهدفت مناطق مختلفة من العراق.



ونقلت قناة السومرية نيوز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله: “إن عنصرا من الحشد العشائري قتل وأصيب اثنان آخران بهجوم ارهابي في منطقة الطاقة التابعة لناحية الرشيد جنوب بغداد الى ذلك قتل عراقي وأصيب ثلاثة اخرون جراء تفجير ارهابي بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب محال تجارية بمنطقة أبو غريب غرب بغداد.



وفي جنوب بغداد أصيب ثلاثة عراقيين بتفجير ارهابي بعبوة ناسفة قرب سوق شعبية بقضاء المدائن في وقت انفجرت فيه عبوة ناسفة زرعها ارهابيون في كركوك ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.



و كان عراقيان اثنان قتلا أحدهما ضابط واصيب ثلاثة اخرون جراء تفجير إرهابي شرق محافظة ديالى شرق العراق.

-من جهة أخرى تواصل القوات العراقية تقدمها في عملية تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل حيث أعلنت أمس أنها اقتربت من السيطرة على منارة الحدباء وجامع النوري.



وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان “إن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع اقتربت من منارة الحدباء وجامع النوري الذي شهد إعلان الإرهابي “أبو بكر البغدادي” خلافته المزعومة وأصبحت على بعد 600 متر فقط منهما” مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة تواصل على مدار الساعة رصد واستهداف تحركات الإرهابيين في المنطقة المحيطة بالجامع.



وتواصل القوات المشتركة بمساندة الطيران الحربي عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” حيث سيطرت على العديد من أحياء الجانب الأيمن بعدما حررت الجانب الأيسر بالكامل.



من جهة أخرى أعلن مصدر محلي في محافظة صلاح الدين مقتل المتزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو القعقاع” وأحد مرافقيه بقصف جوي استهدف سيارته شرق المحافظة.



وأعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على صواريخ ومواد متفجرة وعبوات ناسفة خلال عمليات أمنية بمناطق متفرقة من بغداد وأطرافها.

وكالات