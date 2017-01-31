مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة اسطنبول

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في إطلاق نار داخل أحد المطاعم في مدينة اسطنبول التركية.



وذكرت صحيفة حرييت التركية أن المهاجم فتح النار داخل مطعم في منطقة بيكوز السكنية في اسطنبول ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص من رواد المطعم بجروح بليغة لقي أحدهم مصرعه على إثرها خلال عملية إسعافه”.



وأشارت التحقيقات إلى أن ما دفع المهاجم لارتكاب جريمته هو الانتقام لمقتل والده قبل 12 عاما على يد الرجل الذي قتل في حادث اليوم.



وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر رسمية أن الهجوم غير متصل بالإرهاب.

وكالات