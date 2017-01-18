مقتل وإصابة 19 يمنيا جراء عدوان سعودي على محافظتي تعز وصعدة

قتل 12 يمنيا بينهم نساء وأطفال وأصيب سبعة آخرون أمس في مجزرتين ارتكبهما النظام السعودي في محافظتي تعز وصعدة اليمنيتين.



وقال مصدر يمني لوكالة سبأ.. “إن الزوارق البحرية التابعة للعدوان السعودي قصفت من مناطق تمركزها جنوب البحر الأحمر قرية المويجر في مديرية مقبنة جنوب غرب محافظة تعز ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال إضافة إلى إصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية”.



وأضاف المصدر: “إن القصف استهدف أيضا قرى سكنية أخرى في مديرية مقبنة في محاولة لإسناد المرتزقة” مشيراً إلى أن الزوارق التابعة للعدوان السعودي اقتربت من سواحل مديرية المخا.



إلى ذلك أكد مصدر أمني يمني استشهاد ستة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت المتسوقين في مديرية حيدان في محافظة صعدة مشيرا إلى أن طيران العدوان استمر في التحليق في سماء المنطقة ولم يتمكن المسعفون من إسعاف الجرحى.



وكان طيران العدوان السعودي ارتكب مجزرة في محافظة الحديدة غرب اليمن قبل خمسة أيام راح ضحيتها ثلاث نساء وأربعة أطفال.



من جهة ثانية حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية مستهدفا مواقع لمرتزقة النظام السعودي في عدة مناطق في البلاد.



وأكد مصدر عسكري يمني مقتل عنصر من قوات النظام السعودي عند استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية معسكر رجلاء ورقابتي الحمر والسديس في نجران جنوب غرب السعودية إضافة إلى تدمير مخزن أسلحة للجيش السعودي في التبة الوسطى شرق المجمع الحكومي في الربوعة في عسير.

وكالات