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2016-12-21 16:00
مقتل وإصابة 100 شخص بانفجار في سوق للالعاب النارية بالمكسيك

قتل 29 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في انفجار وقع أمس في أكبر سوق للالعاب النارية في ضاحية تولتيبيك قرب العاصمة المكسيكية مكسيكو.

ونقلت ا ف ب عن حاكم ولاية مكسيكو ايروفييل افيلا قوله “لقد قتل 26 شخصا في مكان الانفجار في حين توفي ثلاثة من الجرحى في المستشفيات ما يرفع الحصيلة الى 29 قتيلا”.

وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فيليبي بوينتي إن “السوق اختفى بالكامل” مشيرا إلى أن العديد من الجرحى “في حالة حرجة”.

من جهته قال الرئيس المكسيكي انريكي بينا ننيو في تغريدة على تويتر “تعازي الى عائلات الذين قضوا لتوهم في هذا الحادث واتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وخلف الانفجار حريقا ضخما تمكن رجال الأطفاء من اطفائه بعد ثلاث ساعات في حين انتشرت قوات من الجيش للمساعدة في عمليات الانقاذ واجلاء المصابين الى المستشفيات على متن سيارات الاسعاف والمروحيات حيث يعاني عدد كبير منهم من حروق بالغة.

وأدى الانفجار ايضا الى تضرر مبان مجاورة وسيارات كانت مركونة في السوق.

يشار إلى أنه في أيلول 2005 تعرض السوق نفسه للدمار بسبب حريق نجم عن العاب نارية بمناسبة عيد الاستقلال وفي العام التالي اندلع في السوق حريق تسبب بأضرار مادية كبيرة.

وكالات

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