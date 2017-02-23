مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد

قتل 45 عراقيا وأصيب 49 آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة بمنطقة البياع جنوب العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن القيادة العامة للقوات العراقية قولها في بيان اليوم.. “إن الاعتداء الإرهابي الذي حصل في معارض البيع المباشر بمنطقة البياع كان بواسطة سيارة مفخخة مركونة وأسفر عن مقتل 45 عراقيا وإصابة 49 آخرين كحصيلة غير نهائية”.



وفي الـ 14 من الشهر الجاري قتل وأصيب 18 عراقيا في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في الحي الصناعي بمنطقة البياع جنوب غرب بغداد.



- في سياق آخر استعادت القوات العراقية السيطرة على مطار مدينة الموصل بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وذكر موقع السومرية نيوز أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من تحرير مطار الموصل وكبدت تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات.



وكان قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أعلن في وقت سابق اليوم أن قطعات الشرطة الاتحادية شنت هجوماً واسعاً لاستعادة السيطرة على المطار الواقع في الجانب أيمن من المدينة.



وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق اليوم أن عملية تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل تسير بوتيرة أسرع مما هو مخطط له مشيرا إلى أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل بالحفاظ على المدنيين.



وفي وقت سابق اليوم استعادت القوات العراقية السيطرة على قرية اليرموك القريبة من مطار الموصل الدولي من إرهابيي تنظيم “داعش”.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت قوله اليوم.. ان “القوات العراقية استعادت السيطرة على قرية اليرموك القريبة من مطار الموصل الدولي من إرهابيي تنظيم داعش واقتربت 500 متر من مطار الموصل”.



وكانت القوات العراقية بدأت صباح اليوم اقتحام مطار الموصل الدولي ومعسكر الغزلاني في المحور الجنوب الغربي بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.



من جانبه أكد الحشد الشعبي في بيان أن الطيران الحربي دمر تسع سيارات لتنظيم “داعش” الإرهابي حاولت الهرب باتجاه سورية مع تقدم قوات الحشد الشعبي غرب تلعفر.



بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي قبل عبورها خط الصد في منطقة الغابات لاستهداف المواطنين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وكالات