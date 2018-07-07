مقتل وإصابة عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي في عسير باليمن

قتل وأصيب عدد من مرتزقة تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود أثر عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم بالقرب من منطقة عسير.

ونقل موقع المسيرة الالكتروني اليمني عن مصدر عسكري قوله: “إن وحدة الإسناد المدفعي والصاروخي في الجيش اليمني واللجان الشعبية شاركت في العملية الهجومية ضد مرتزقة جيش النظام السعودي وحققت إصابات مباشرة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم”.

وكانت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدت أمس لاعتداءات قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته على منطقة التحيتا بالساحل الغربي لليمن فيما استهدفت القوة الصاروخية اليمنية بصاروخ بالستي المدينة الصناعية التابعة لنظام بنى سعود فى جيزان جنوب غرب السعودية.