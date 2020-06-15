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مقتل وإصابة عدد من المسلحين التابعين للاحتلال التركي إثر انفجار سيارة في ريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي في ريف الحسكة الشمالي جراء انفجار سيارة مفخخة بهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية تأكيدها على أن سيارة مفخخة انفجرت بمجموعة من مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي في قرية مشرفة رمو المحتلة التابعة لمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وإصابة عدد آخرين.

ويتزامن هذا الانفجار سقط إثره مجموعة من المسلحين قتلى مع ارتفاع وتيرة الخلافات بين المجموعات التابعة للاحتلال التركي وتزايد اشتعال الاشتباكات فيما بينهم، كما تُعد هذه الانفجارات من جملة مظاهر الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق التي تحتلها تركيا شمالي وشمالي شرق سورية.