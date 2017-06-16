مقتل وإصابة عدد من الجنود السعودييين في قصف للجيش اليمني

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب آخرون في قصف لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف مخزن سلاح لهم وطريق إمداد في موقع ملحمة في جيزان جنوب غرب السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله أمس.. ” إن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا مخزن سلاح وطريق إمداد في موقع ملحمة ما أدى إلى مقتل واصابة عدد من جنود العدوان السعودي ونشوب حريق هائل بالموقع”.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية التابعة للجيش اليمني استهدفت ايضا مواقع لقوات بني سعود في الخشل وخلف موقع ملحمة بجيزان محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وكان تحالف العدوان السعودي اعترف أمس بإصابة سفينة إماراتية تابعة له من قبل القوة البحرية التابعة للجيش اليمني قبالة سواحل المخا في محافظة تعز كما قتل أمس عدد من مرتزقة العدوان السعودي جراء تدمير الجيش اليمني واللجان الشعبية آليتين عسكريتين بعبوتين ناسفتين في محافظة الجوف اليمنية.

وكالات