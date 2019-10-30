مقتل وإصابة عدد من الجنود السعودييين في تعز

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز.



وافاد موقع المسيرة نت بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة حيفان بمحافظة تعز وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



إلى ذلك استهدفت قوى العدوان بـ 10 قذائف مدفعية مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا في محافظة الحديدة.



كما شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة الحدودية.



وكان طيران العدوان السعودي شن أكثر من 41 غارة جوية على مناطق متفرقة في محافظتي صعدة وحجة خلال الساعات الماضية.



