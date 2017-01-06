مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة بني سعود في قصف صاروخي استهدف تجمعات لهم في اليمن

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة نظام بني سعود في قصف صاروخي استهدف تجمعات لهم فيما قتل 4 جنود سعوديين برصاص الجيش اليمني في محافظة تعز.



ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر يمني قوله إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ باليستي متوسط المدى تجمعا لمرتزقة العدوان بمعسكر شعب الجن في باب المندب بتعز حيث أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة”.

إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله إن “الصاروخ الباليستي استهدف مرتزقة مما يسمى “كتيبة الرائد” التي وصلت قبل يومين إلى باب المندب في مهمة عسكرية تابعة للعدوان باتجاه منطقة كهبوب” مضيفا إن “العناصر الإرهابية تم استقدامهم من سورية على متن طائرات تركية”.

وأشار المصدر إلى أن الضربة الصاروخية أسفرت أيضاً عن تدمير 10 آليات عسكرية وخلفت دمارا كبيرا في معسكر المرتزقة.



بدوره أعلن مصدر عسكري يمني آخر عن مقتل 4 جنود لنظام بني سعود في منفذ علب بتعز بعمليات قنص قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية.



وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية استعادوا أمس في عملية نوعية واسعة جبل الشبكة وموقع العلم والتبة الرملية ومحطة السليم في جبهة عسيلان في محافظة شبوة.

وكالات