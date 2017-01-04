مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة السعودية في شبوة وغارات لطيران السعودية على صعدة

قتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في غارات شنها طيران النظام السعودي أمس على محافظة صعدة شمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري قوله: أن “سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت منازل المدنيين في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين ومدينة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة” مضيفا.. أن “شخصين أصيبا إثر انفجار قنابل عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في مزرعة بمديرية باقم”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخص واصابة آخر في غارات شنها طيران النظام السعودي فى محافظة صعدة.

كما شن طيران النظام السعودي غارات متفرقة على محافظات تعز والحديدة وحجة وشبوة ملحقا اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.



وفي ردها على العدوان السعودي استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لقوات النظام السعودي في مواقع مثلث الركبة والمنتزه والمعنق بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم.

وقال مصدر عسكري: أن ” قوات الجيش واللجان تمكنت من التصدي لمحاولة قوات النظام السعودي الزحف باتجاه موقع الشبكة في نجران رغم الغطاء الجوي المكثف لطيران العدوان” مضيفا.. أن “عناصر من تنظيم داعش والقاعدة شاركوا في عملية الزحف الفاشلة التي أدت إلى مصرع أعداد من قوات النظام السعودي ومرتزقتهم وتدمير آليتين لهم”.

وأشار المصدر إلى أن “عددا من قوات النظام السعودي سقطوا بين قتيل ومصاب بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في رقابة السديس بنجران كما تم تدميرآلية لهم في منفذ علب بعسير ما ادى إلى مصرع كامل طاقمها”.

- من جهة أخرى أعلن مصدر عسكري يمني مقتل وإصابة 36 من مرتزقة نظام بني سعود أمس خلال تصدي وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لهم باتجاه منطقة الساق في مديرية بيجان بمحافظة شبوة اليمنية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن 16 من هؤلاء المرتزقة قتلوا بينهم متزعم ما يسمى “الكتيبة الخامسة” وأصيب عشرون آخرون كما تم تدمير آليتين عسكريتين لهم خلال المواجهات.

وواصل طيران النظام السعودي غاراته على الأحياء السكنية اليمنية ودمر منزلا وألحق اضرارا مادية جسيمة بعدة منازل في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وكان سبعة مدنيين يمنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون في غارات شنها طيران النظام السعودي في وقت سابق أمس على محافظة صعدة شمال اليمن.

وكالات