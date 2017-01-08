مقتل وإصابة العشرات من الجيش السعودي في اليمن

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة نظام بني سعود وتم تدمير 11 آلية لهم باشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله.. إنه تم “قتل وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير 11 آلية لقوى العدوان خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لزحف المرتزقة باتجاه منطقتي ذباب وكهبوب جنوب غرب تعز”.



وفي الجوف أوضح مصدر عسكري يمني أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان من منطقة الجرعوب بعد مواجهات عنيفة مؤكدا مصرع سبعة منهم وإصابة آخرين واسر عدد منهم واغتنام خمسة أطقم عسكرية بكامل عتادها.



وكان طيران النظام السعودي شن في وقت سابق اليوم عدة غارات على صنعاء قتل خلالها 12 شخصا وذلك في إطار عدوانه المتواصل على اليمن منذ نحو عامين استخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وأدى الى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

وكالات