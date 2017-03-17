مقتل وإصابة العشرات جراء غارات طيران النظام السعودي في اليمن

قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم جراء غارات شنها طيران النظام السعودي في اليمن.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ان ” صيادا قتل وفقد سبعة اخرون في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت قاربهم قبالة مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة ” مضيفا أن ” عشرات المهاجرين الصوماليين بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح جراء غارة اخرى استهدفت قاربهم قبالة السواحل الغربية للحديدة “.



كما استهدف طيران النظام السعودي محافظات صعدة ومأرب وحجة وتعز بعدد من الغارات ملحقا اضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.



إلى ذلك دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة النظام السعودي شرق المخا بصاروخ باليستي متوسط المدى وصاروخيأوراغان محققة إصابات مباشرة في صفوفهم كما أكد مصدر عسكري يمني سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بقصف مدفعي استهدفهم في مديرية حيفان بمحافظة تعز.



في السياق ذاته قتل واصيب عدد من مرتزقة النظام السعودي باقتحام قوات الجيش اليمني واللجان مواقعهم في وادي نملة غرب مأرب كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني تجمعات ومواقع المرتزقة بوادي نملة بثلاثة صواريخ غراد ودكت بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمعاتهم بمعسكر الماس بالجدعان محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



- من جهة أخرى انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة إصرار تحالف العدوان السعودي ضد اليمن على استخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليا في قصفه الاراضي اليمنية ما يتسبب بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين.



وقال ستيف غوز مدير قسم الأسلحة في المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني : ” إن استمرار التحالف العسكري السعودي في استخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليا يظهر استخفافا خطيرا بأرواح المدنيين في اليمن “.



وأشار بيان المنظمة إلى أنه وفي أحدث حادثة من هذا النوع أطلق تحالف نظام بني سعود ذخائر عنقودية على بلدة قحزة بمحافظة صعدة شمال اليمن في أواخر شباط الماضي ما تسبب بإصابة طفلين في 10 و12 من العمر .



وأشار البيان إلى أن صورا أطلع عليها خبراء المنظمة تظهر جزءا من آلية تفجير صاروخ للذخائر العنقودية من طراز ” أستروس 2 ” أرض أرض ملقى في المكان المذكور .



ووفق المنظمة فقد استخدم تحالف نظام بني سعود صواريخ أستروس للذخائر العنقودية في اليمن من قبل 3 مرات على الأقل .



والذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية عام 2008 التي انضمت إليها 100 دولة وصدقت عليها 19 دولة أخرى .



وطالبت هيومن رايتس ووتش السعودية وحلفاءها في العدوان على اليمن بالانضمام بسرعة إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية والالتزام ببنودها.