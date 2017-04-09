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مقتل وإصابة العشرات جراء تفجير إرهابي بطنطا في مصر

قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون جراء تفجير إرهابي بقنبلة في محيط كنيسة مارجرجس بطنطا في مصر وفقا لما أعلنته مصادر طبية مصرية.

ونقل موقع اليوم السابع الالكتروني عن الدكتور مجدى عوض رئيس مرفق الإسعاف فى محافظة الغربية المصرية قوله.. إن “15 قتيلا و45 مصابا ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط كنيسة مارجرجس” مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية.

من جهته أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أن التفجير الذي وقع في الكنيسة أسفر حتى الآن عن مقتل 13 على الأقل وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وأضاف مجاهد في تصريح له.. إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث ومنها مستشفى طنطا الجامعي.

وكانت وسائل إعلام مصرية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 42 جراء التفجير الإرهابي.

وكالات

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