مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في دير الزور ومحيطها

نفذ الطيران الحربي غارات ليلية على تجمعات وتحركات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.



وطالت الغارات الجوية بؤرا ومواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في حي الحميدية ومحيط جبل الثردة ومنطقة المهندسين بمحيط المطار ما أسفر عن تكبيده خسائر بالأفراد وتدمير آلياتهم.



وقضت وحدات من الجيش أمس بتغطية من الطيران الحربى على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت لهم مقر قيادة وتحصينات وآليتين في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد.

سانا