ارتفاع مبيعات الأسلحة الروسية بعد إثبات قدراتها في سورية
انطلاق أعمال الدورة الحادية والستين للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية
الجيش يدخل تادف ويتابع التقدم في ريف حلب الشرقي
تسلّم جثامين شهداء مطار منغ يُقفل «قصة رعب» أُخرى
ديك تشيني متهم بتسمم مئات الجنود الأميركيين في العراق
استهداف محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة بقذائف صاروخية
أنقرة تستضيف محاضرة لزعيم داعشي
حيدر مرهج وبكري خطاب أمينان عامّان لمحافظتي طرطوس ودير الزور
انقطاع ضخ مياه نبع السن عن محافظة اللاذقية وريفها
دور الذئاب
12 مسلحاً من ”الجيش_الحر” يدخلون تركيا للعلاج
إصابة شخص بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على حي المطار السكني بمدينة درعا
إعادة كامل كميات الغاز المنتجة من الآبار إلى شبكة الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد وريفي إدلب وحماة وتدمير تجمعات لتنظيم “داعش” بدير الزور
الجيش يتقدم في عمق «قابون» العاصمة.. ويقترب من «دير حافر» حلب

مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” في دير الزور ومحيطها

نفذ الطيران الحربي غارات ليلية على تجمعات وتحركات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وطالت الغارات الجوية بؤرا ومواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في حي الحميدية ومحيط جبل الثردة ومنطقة المهندسين بمحيط المطار ما أسفر عن تكبيده خسائر بالأفراد وتدمير آلياتهم.

وقضت وحدات من الجيش أمس بتغطية من الطيران الحربى على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت لهم مقر قيادة وتحصينات وآليتين في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.