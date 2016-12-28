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مقتل نائب رئيس بلدية العين ببعلبك في لبنان وإصابة شقيقه بانفجار حافلة ركاب كانا يستقلانها
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مقتل نائب رئيس بلدية العين ببعلبك في لبنان وإصابة شقيقه بانفجار حافلة ركاب كانا يستقلانها

قتل نائب رئيس بلدية العين ببعلبك في البقاع اللبناني واصيب شقيقه في انفجار استهدف حافلة ركاب كانت تقلهما.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم.. ان “انفجارا وقع صباح اليوم في بلدة العين في البقاع الشمالي أدى إلى مقتل نائب رئيس البلدية خالد علي حوري وإصابة شقيقه محمود بجروح حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج” مشيرة الى أن الاجهزة الامنية اللبنانية تعمل على معرفة سبب الانفجار.

وكان انفجار وقع في شارع فردان خلف مبنى بنك لبنان والمهجر في حزيران الماضي ببيروت ناتج عن عبوة موضوعة تحت سيارة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جسيمة.

وكالات

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