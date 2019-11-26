مقتل مسلحين تابعين لتركيا شمالي سورية في حوادث متفرقة

قُتل اليوم الاثنين عدد من مسلحي المجموعات التابعة لتركيا في عدد من المناطق التي يحتلونها شمالي سورية، لا سيما الفصائل المشاركة في العدوان التركي الأخير شمالي شرق سورية.



وأكد “المرصد” المعارض أنه قُتل 4 مسلحين من الفصائل التابعة لتركيا، جراء اشتباكات مع “الوحدات الكردية” في ريف حلب الشمالي بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين.



وأضاف “المرصد” أن محاور حربل وتل مالد في ريف حلب الشمالي شهدت فجر اليوم الاثنين اشتباكات متفاوتة الحدة بين الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، و”الوحدات الكردية” ترافقت مع استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة.



ورداً على الهجمات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على مواقع الوحدات الكردية، استهدفت الأخيرة صباح اليوم الاثنين بعدة قذائف مناطق في مدينة إعزاز شمال حلب، التي احتلتها قوات الاحتلال التركي بعد عملية “درع الفرات”.



كما شهدت مدينة إعزاز انفجاراً صباح اليوم، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة من نوع بيك آب يستقلها مسلح قيادي في “الجبهة الشامية” التابعة لتركيا، ما تسبب في إصابة القيادي بجراح، كما قُتل مسلحان اثنان بالتفجير ذاته، بالإضافة لسقوط جرحى ووقوع أضرار مادية في مكان الانفجار.



وتستمر قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها بالعدوان العسكري بما يسمى بعملية “نبع السلام” في الشمال الشرق السوري، الأمر الذي يعد خرقاً للاتفاق التركي-الروسي، وللقوانين الدولية.