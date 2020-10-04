مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريف الحسكة

تتواصل الهجمات التي يشنها مجهولون ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ومحاور تحركاتهم في أماكن انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل أمس مسلحان اثنان من الميليشيا بهجمات في ريف الحسكة.



وذكرت وكالة “سانا” أن هجوماً شنه مجهولون بأسلحة رشاشة استهدف نقطة تجمع لمسلحين من “قسد” في مخيم الهول الذي تسيطر عليه الميليشيا في ريف الحسكة الشرقي أسفر عن مقتل أحد مسلحي “قسد” وإصابة آخرين.



ولفتت الوكالة إلى وصول تعزيزات من عدة سيارات مركب عليها رشاشات لمسلحي الميليشيا ترافقهم سيارة إسعاف وتم تطويق موقع الهجوم.



وأضافت الوكالة أن “مسلحاً آخر من ميليشيا “قسد” قتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق في منطقة تل الشاير جنوب شرق الحسكة”.



ويوم أمس قتل القيادي في صفوف “قسد”، المدعو “دجوار هفرو”، والذي كان يلقب نفسه بـ “جوبا الشرقية”.



وقتل يوم الخميس الفائت مسلحان من الميليشيا جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية تقل مسلحين من الميليشيا قرب قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي.



يشار إلى أن مليشيا “قسد” تعمد باستمرار بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى خطف واعتقال المدنيين لأسباب مجهولة، في حين يواصل المدنيون في تلك المناطق الخروج بمظاهرات ضد تواجد “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي والتي كان آخرها يوم أول أمس السبت في مدينة الشدادي في ريف الحسكة.