مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” في هجوم شرق دير الزور

قُتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين قرب بلدة معيزيلية في ريف دير الزور.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بمقتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة قرب بلدة معيزيلية في ريف دير الزور الشرقي.



وقتل مسلحان أول أمس من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء تفجير سيارتهما بعبوة ناسفة قرب بلدة الكشكية في ريف دير الزور.



هذا واعتقلت “قسد” يوم أمس عدداً من الشبان في ريف الرقة أثناء محاولتهم العبور إلى تل أبيض التي تحتلها تركيا في ريف الرقة الشمالي، وقضى سائق سيارة مدنية قبل يومين برصاص مسلحي “قسد” على الطريق الدولي حلب – الحسكة المعروفة بـ “M4”.



يشار إلى أن مجموعات “قسد” تعمد باستمرار بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي إلى خطف واعتقال المدنيين بعد مداهمة منازلهم وسرقتها، وتسوقهم إلى جهات مجهولة، في حين يواصل المدنيون في تلك المناطق الخروج بمظاهرات ضد تواجد “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي.