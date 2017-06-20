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مقتل مسلح بعد صدمه شاحنة للشرطة الفرنسية في باريس

قتل مسلح أمس بعد صدمه شاحنة للشرطة الفرنسية بجادة الشانزليزيه في العاصمة باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الفرنسية قولها أن “سيارة مليئة بقوارير غاز صدمت شاحنة للشرطة في الشانزليزيه ما أدى إلى إشتعال النار في السيارة ومقتل سائقها الذي عثر بحوزته على مسدسات ورشاش كلاشنيكوف”.

وكان شرطي فرنسي قتل وأصيب إثنان أخران بجروح أواخر نيسان الماضي جراء تبادل لإطلاق النار في الشانزليزيه.

يشار إلى أن بعض الدول الغربية تعرضت لهجمات في إطار ارتداد الإرهاب الذي دعمته وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وتجلى ذلك في وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس ونيس وبروكسل.

وكالات

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