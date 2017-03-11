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مقتل مدني عراقي وإصابة آخرين جراء تفجيرين إرهابيين جنوب بغداد

قتل مدني عراقي وأصيب خمسة آخرون بجروح صباح أمس جراء تفجيرين إرهابيين بعبوتين ناسفتين أحدهما قرب سوق شعبية والثاني قرب مركز بيع أسماك جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله: إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية بمنطقة سويب جنوب غرب بغداد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة”.

كما أصيب مدنيان اثنان بجروح متفاوته إثر تفجير إرهابي ثان قرب مركز لبيع الأسماك في قضاء المدائن جنوب بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر أعمال عنف وتفجيرات إرهابية وهجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط عشرات الضحايا حيث قتل أمس مدنى وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد.

وكالات

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