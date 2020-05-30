مقتل متزعم ميليشيا “السلطان مراد” في ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي يوم السبت عن مقتل متزعم ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي، في العاصمة طرابلس.





وذكر بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، نقلاً عن مصادر إعلامية، أن “المدعو مراد أبو حمود العزيزي، سوري الجنسية، متزعم ما يسمى بفصيل “السلطان مراد”، لقي مصرعه في اشتباكات على محور طريق مطار طرابلس”.



وتمكن الجيش الليبي بحسب البيان، من استهداف عدد من المسلحين السوريين التابعين للاحتلال التركي “فى مثلث الكهرباء – جسر المطار – شارع الغاز ومحور الرملة”.



وتأسس فصيل “السلطان مراد” ام 2012، بمدينة إعزاز في ريف حلب بأوامر ودعم من مخابرات الاحتلال التركي، التي كلفت صانع أحذية يدعى “يوسف الصالح” بتشكيلها لتعمل وفق أجدنتها الخاصة.



وفي ذات السياق، نشر “المرصد “المعارض” أن “13 مسلحاً” من الفصائل السورية التي نقلت من قبل الاحتلال التركي إلى ليبيا، قتلوا خلال الأيام الفائتة.



وأشار المرصد إلى أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة الموجودين ضمن معسكرات الاحتلال التركي إلى ليبيا، ليرتفع عدد المسلحين الذين نقلوا إلى ليبيا “لحوالي 11200 مسلح”



وأفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، يوم الخميس، تحملان “أكثر من 300 من المسلحين السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا”.



يذكر أن الاحتلال التركي يتعمد، كما في سوريا، التدخل في الصراع الليبي لتعزيز نفوذه هناك وسرقة الموارد النفطية في البحر الأبيض المتوسط، عبر دعمه “حكومة الوفاق” التي وقع العام الماضي اتفاقاً غير شرعياً معها يسمح له التنقيب عن النفط والغاز بمياه البحر المتوسط.