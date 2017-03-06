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مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بعد سقوط حافلة في نهر ببنما

قتل 16 عاملا وأصيب العشرات جراء سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في نهر ببنما.

ونقلت رويترز عن السلطات المحلية في بنما قولها اليوم إن “ما لا يقل عن 16 عاملا زراعيا قتلوا كما أصيب 35 آخرون عندما انحرفت حافلة عن طريق
سريع وهوت في واد ضيق ثم سقطت في نهر الأحد”.

وأشار خوسيه دونديرس رئيس الحماية المدنية في بنما إلى أن المصابين بجروح خطيرة نقلوا بطائرات هليكوبتر لعدة مستشفيات مختلفة.

وبحسب دونديرس فإن الحافلة كانت مسافرة في إقليم كوكلي الذي يبعد 179 كيلومترا شرقي بنما سيتي عندما فقد السائق السيطرة مبينا أنه كان يجري نقل العمال إلى مزرعة لجمع الفواكه.

وكالات

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